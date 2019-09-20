Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: Usulünce yanıt verdik
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Mustafa Cengiz: Usulünce yanıt verdik

2 saat önce

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde: "Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik.

Mustafa Cengiz: Usulünce yanıt verdik, System.String[]

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:


"Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik. Ülke sıralamamız kritik bir konuma geldik. Biz ülke futbolunun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Biz Türk futbolunda kavga, kaos olsun istemiyoruz. Ama ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı buna bakmak lazım. Ülke sıralamasında 11. sıraya geldik, Türkiye futbolla yatıp kalkan bir ülke. Biz asla bir söz etmeyiz, hele camialara. Hiç çekinmeyiz, bunu da herkes bilir. Biz huzur içinde, barış içinde, futbolumuzun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Kişisel çatışmalardan kaçınmalıyız. Rakibe saygı kendine saygıdır."


Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun Monaco günlerinden enfes bir gol! İzleyelim...


Mustafa Cengiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 
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