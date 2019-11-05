Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı
Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı

Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı.

Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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