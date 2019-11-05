Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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