Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testi negatif - Son Dakika Spor
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testi negatif
7 saat önce
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.Dünyayı etkisi altına alan konoravirüs salgını Galatasaray'da da görülmüştü. İkinci Başkan ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan test sonuçlarına göre Mustafa Cengiz ile ailesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin negatif olarak sonuçlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama