Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti - Son Dakika

Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti

23.12.2020 19:00
Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yasal bahisin önemine dikkat çekerek, yurt dışına giden sermayenin azaltılması için çaba gösterildiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yasal bahisin önemine dikkat çekerek, yurt dışına giden sermayenin azaltılması için çaba gösterildiğini vurguladı. Başkan Cengiz, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamada, "Öğrendiğime göre bahis oyunlarında 60-65 milyar TL civarında yurt içi hasılat var, fakat maalesef aynı miktarda da yurt dışında oynama var. Her gün kodlarını değiştiren, internet üzerinden oynanan gayri yasal bahis siteleri bulunuyor. Devletimiz de bunun önlemini aldı. Eskiden yüzde 10-15 oranında olan yasal bahis oynama, bugün yüzde 50'lere çıktı. Biz bir takım daha önlemler alınarak, liberal ekonomiye de uygun önlemler alınarak bu oranın yüzde 80'lere, 90'lara çıkmasını ve hasılatın ulusal yerli şirketlerimize kalmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türk Lirası, Bahis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti - Son Dakika Spor


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