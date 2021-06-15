Üye Girişi
Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var - Son Dakika

Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var

15.06.2021 16:05

Başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken çok konuşulan 'şike' suçlamalarıyla ilgili konuyu alevlendirecek ifadeler kullandı. Cengiz, "Billong konusunda elimize belgeler geçti. Mahrem olduğu için veremedik. Beşiktaş şerefiyle hakkıyla yürüdü. Ben 'şunu yaptılar' demiyorum. Sadece olayın aklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de gündem özel programına konuk oldu. Mustafa Cengiz gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"GALATASARAY BİR HİS TAKIMIDIR"

Galatasaray bir his takımıdır. Birbirlerini sevenlerin takımı. Rakiplere çatarak, geçmişte yaptıkları hataları söyleyerek bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Adaylar ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda desteklemek durumundayım. Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, demokrat bir zihniyet. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir.

"ADAM TRANSFER YAPIYOR, NE VERDİĞİ BELLİ DEĞİL"

Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim. Bizim abdestsiz namazımız yok. Her şeyimiz açık. Yönetime gelecek olanlar baksınlar, eğer bir şey açık değilse söylesinler.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR MARKA"

Avrupa'da başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray bütün dünyada çok önemli bir marka. Bugün dünyada Atatürk ve İstanbul'dan sonra en büyük marka Galatasaray.

"FATİH TERİM VARKEN HİÇBİR HOCAYLA GÖRÜŞMEDİM"

Hem Fatih Terim'i göndereceğimizi söyleyeceğim hem de seçime kadar takımın başında olmasını mı isteyeceğim? Bu olmaz. "Siz benim düşmanımsınız' diyen biriyle çalışmam. Sonrasında 'Yanlış yaptım' deseydi, başka. Ben teknik direktör seçimini gelecek yönetime bıraktım. Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk ile telefonda bile konuşmadım. Kendimden utanırım. Senin başında hocan var. Hocaya ayıp. Ben hocanın kendisine, 'ailemin yanında bile aleyhinize konuşmuyorum' dedim. Sevgili hocam aç telefonu bana sor. Niye kamuoyu önünde konuşuyorsun. Ben ay başına kadar da bekledim. Hoca da opsiyonu imzalayıp bana göndermedi. Bu da haysiyetli bir davranıştı, teşekkür ederim.

"BILLONG OLAYI AYDINLATILMALI"

Billong konusunda elimizde belgeler geçti. Mahrem olduğu için veremedik, TFF'ye delilleriyle gönderdik. 'Bu aydınlatılmazsa ilgili makamlara başvuracağız, uluslararası arenada takibini yapacağız' dedik. Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın hakkıyla ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler benim arkadaşlarım. Fakat yönetimler hata yapıyorsa ortaya çıksın. Ben, 'Beşiktaş şunu yaptı' demiyorum. Sadece olayın aklanmasını istiyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş şu an yanlış bir şey yapsa ben sevinir miyim? Samimi söylüyorum üzülürüm. Şikede aslında belgeye gerek yok, kanaat var. Böyle iddialar bizim kulübümüzde olsa ihraç ederdik yöneticileri. Ben UEFA'da Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı savunmuş adamım. Ben asla yamuk yapmam.

"BELHANDA'DA PİŞMAN DEĞİLİM"

Belhanda konusunda doğru karar verdik. Gönderilmesi gerekiyordu. Kesinlikle pişman değilim.

"ŞİMDİ OLSA FALCAO'YU ALMAZDIM"

Falcao'ya kimse hayır diyemez. Ama o dönem menajerleri büyük iş yaptı. Sosyal medyada algı başlatıldı, taraftarlar etkilendi. O transferden çok pişmanım. Şu anda olsa izin vermezdim bu transfere.

"SERDAR TATLI BEŞİKTAŞ DERNEĞİ KURUCUSUYMUŞ"

Ben, MHK'nın istifasını istedim mi? Serdar Tatlı'ya çok güveniyordum. Ben ne bileyim ya, Şanlıurfa'da Beşiktaş Derneği kurucuymuş babasıyla birlikte. Daha iyi, futbolla ilgilenmesi güzel bir şey ama sen duygularını işine karıştırırsan olmadı."

Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Mahrem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi 16:55 NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma         
17:14
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement