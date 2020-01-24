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Mustafa Cengiz: "Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı...
6 saat önce
Mustafa Cengiz: "Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı olmayacağını düşünüyoruz" Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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