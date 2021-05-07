Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi

Mustafa Cengiz Yönetimi'nin seçimi ileri bir tarihe ertelemesi sebebiyle camia karıştırmıştı. Divan Kurulu da tepkiler üzerine seçim sürecinin ertelenmesi üzerine bir bildiri paylaşmıştı. Bunun ardından son olarak Galatasaray Yönetimi kavgayı şiddetlendirecek 'seçim' açıklaması yaptı. Yönetim, seçimde yetkinin kendilerinde olduğunu üstüne basa basa vurguladı.

İşte o açıklama: