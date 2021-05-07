Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
07.05.2021 13:51
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin ertelenmesi nedeniyle sarı-kırmızılı camia adeta birbirine girdi. Galatasaray Yönetimi, Divan Kurulu'nun seçim sürecine karışmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yayımladı. Yönetim cephesi, "Seçim sürecine karar veren Galatasaray Yönetim Kurulu'dur. Ve seçim ileri bir tarihe ertelenmiştir" duyurusunu yaparken, Divan Kurulu'ndan da kısa süre içinde Mustafa Cengiz Yönetimi'ne cevap gelmesi bekleniyor.
Mustafa Cengiz Yönetimi'nin seçimi ileri bir tarihe ertelemesi sebebiyle camia karıştırmıştı. Divan Kurulu da tepkiler üzerine seçim sürecinin ertelenmesi üzerine bir bildiri paylaşmıştı. Bunun ardından son olarak Galatasaray Yönetimi kavgayı şiddetlendirecek 'seçim' açıklaması yaptı. Yönetim, seçimde yetkinin kendilerinde olduğunu üstüne basa basa vurguladı.
İşte o açıklama:
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