Mustafa Cihat'tan Ezgiler

Esenler Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, Esenler'de konser verdi. Dörtyol Meydanı'nda Esenler Belediyesi'nin Ramazan ayının coşkusunu yaşattığı Dörtyol Meydanı'nda, "Ramazan Yeniden Diriliştir" konseptiyle başlattığı etkinlikler büyük ilgi görüyor. Teravih namazının ardından başlayan etkinliklerinde tasavvuf müziğinin sevilen ismi Mustafa Cihat sahne aldı.

TASAVVUF RÜZGÂRLARI ESTİ

Sevilen sanatçı Mustafa Cihat, "Dünya" eseriyle konserine başladı. Kendine özgü üslubuyla öne çıkan sanatçı; "O'nun Adı Rahmettir", "Emri Olur", "Hamza Yürekliler" ve "Can Dedim" ilahileriyle konserine devam etti. "Onlar Öndeler", " Gül Ahmed'im", "Amenna"yı eserlerine meydanı dolduran Esenlerliler hep bir ağızdan eşlik etti. Mustafa Cihat, okuduğu ezgilerle dinleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

ESENLERLİLER BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Esenler konseri yaklaşınca heyecanlandığı söyleyen Cihat, "Böyle güzel bir ramazan akşamında sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Esenlerliler ne zaman gelsek bizi yalnız bırakmadı. Çok güzel bir enerjiniz var, bunu bize her sene yaşatıyorsunuz" dedi.

RAMAZANDAN İSTİFADE EDENLERDEN OLMUŞUZDUR

İçimizde her zaman bir buruklukla uğurladığımız ramazanın son haftasına girdik diyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bundan önce geçirdiğimiz günleri ramazanın ruhuyla geçirmişiz ve ramazandan istifade edenlerden olmuşuzdur" temennisinde bulundu.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, "Sizlere Mehmet Tevfik Göksu Başkanımıza verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ramazanınızı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı en iyi dileklerimle kutluyorum" dedi.