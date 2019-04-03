Son Dakika Haberleri: Mustafa Çöl Mazbatasını Aldı

Mustafa Çöl Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yeniden başkan seçilen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.

Mustafa Çöl Mazbatasını Aldı, System.String[]
Yeniden başkan seçilen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.

Başkan Mustafa Çöl'ü mazbata töreninde, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet yer aldı.

Mazbata töreninden sonra Sandıklı İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, burada Kaymakam Eflatun Can Tortop ile görüştü.

Kaymakam Tortop, Başkan Çöl'e yeni dönemde başarılar diledi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından mesaiye kaldığı yerden başlayan Çöl, belediye personeliyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: AA

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