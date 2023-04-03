Evlerine ve fabrikasına göz diktiler! Köyün milyoneri Mustafa dedenin tek isteği, ölmeden önce boşanabilmek - Son Dakika
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Evlerine ve fabrikasına göz diktiler! Köyün milyoneri Mustafa dedenin tek isteği, ölmeden önce boşanabilmek

03.04.2023 14:15

11 yıl önce ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1 buçuk yıldır boşanma mücadelesi veren 86 yaşındaki Mustafa Göktaş, ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı.

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana'nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı. Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş'ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi. Hayırsever ihtiyar 1.5 yıldır kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor. Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söylüyor.

11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL'ye yakın para kaybettiğini ifade eden Göktaş, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti.

"UN FABRİKASI, PETROL OFİSİ AÇTIM"

Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra ilk eşi olan Hüsne Göktaş'ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş, "Memleketime geldim. 25 sene Avrupa'da çalıştım emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım köyümün camisine yardımlar yaptım. Eşim vefatından sonra mahallede işlerle uğraşırken vesile oldular, şu an evli olduğum Nevin Hanımla tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım kendisi 50 yaşındaydı. Aramızda yaş farkı çok, ben 'Olmaz' dedim. Araya girenler oldu, bu evlilik oldu. Bana bakacağını söyledi" dedi.

Evleri de var fabrikası da! Köyün milyoner Mustafa dedesinin tek hayali ölmeden önce boşanmak

"TÜM BİRİKLERİMİ ALMAK İÇİN ÖLMEMİ BEKLİYOR"

11 yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, "Evini yaptırdım. Nar bahçesi vardı. 'Buraya hurma diktirelim' dedi, hurma diktim. 'Kardeşimin hakkı var' dedi, onu satın aldım. Her dairemde bir akrabası oturdu. Bir dairemde 4 yıl akrabası oturdu, 4 kuruş vermedi. Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdi de 'Ayrılmam' diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor. 11 sene de bütün birikimim gitti. 11 senede bana 100 TL harçlık verirdi" dedi.

Evleri de var fabrikası da! Köyün milyoner Mustafa dedesinin tek hayali ölmeden önce boşanmak

"BEN 86 YAŞINDAYIM, GİTTİĞİ ADAM 45 YAŞINDA"

Tek hayalinin evlenmeden boşanmak olduğunu vurgulayan Mustafa Göktaş, "Tek duam bu. Ben 1 buçuk seneden beri boşanmaya çalışıyorum, 5. duruşma. Başka bir adamla yaşıyor. Sadece boşanmak istiyorum. Ölmeden tek isteğim bu. Kadına şiddet diyorlar. Ben 86 yaşındayım, gittiği adam 45 yaşında. Bu adalet mi? İki kez beni öldürmeye geldi, kapımın arkalarına kilit yaptım. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Evlerine ve fabrikasına göz diktiler! Köyün milyoneri Mustafa dedenin tek isteği, ölmeden önce boşanabilmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerine ve fabrikasına göz diktiler! Köyün milyoneri Mustafa dedenin tek isteği, ölmeden önce boşanabilmek - Son Dakika
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