Son Dakika Haberleri: Mustafa Delioğlu illüstratörler platformu'nda
Son Dakika Güncel Haber

Mustafa Delioğlu illüstratörler platformu'nda

1 saat önce

İllüstrasyonun Türkiye'deki usta isimlerinden Mustafa Delioğlu, illüstrasyon alanında sektörü desteklemek amacıyla tasarlanan bir sosyal girişim olan İllüstratörler Platformu'nun üyesi oldu.

Mustafa Delioğlu illüstratörler platformu'nda, System.String[]

1968'den beri illüstrasyon alanında kitap kapağı ve çocuk kitaplarında özgün bir üslup ile 2000'e yakın proje üreten Delioğlu, İllüstratörler Platformu hakkında sektörün gerçek potensiyeline ulaşması için ürettiği çalışmaları değerli bulduğunu ve bu oluşumu desteklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk İllüstratörler Ajansı ZNN Network ile münhasır anlaşma yapan Mustafa Delioğlu, dünya pazarına açılacak. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi temsil eden çizer, resmi kendisini ve fikirlerini canlandırma sebebi ve aracı olarak görüyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti
Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Delioğlu illüstratörler platformu'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]