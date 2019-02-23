Son Dakika Haberleri: Mustafa Demir'den Samsunspor Taraftarına Çağrı

Mustafa Demir'den Samsunspor Taraftarına Çağrı

57 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Karadeniz Kitap Fuarı'nda ziyaret ettiği Samsunspor standında taraftara çağrıda bulunarak, "Samsunlu hemşehrilerimden Samsunspor ürünlerine ilgi göstermelerini bekliyorum" dedi.

Mustafa Demir'den Samsunspor Taraftarına Çağrı, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Karadeniz Kitap Fuarı'nda ziyaret ettiği Samsunspor standında taraftara çağrıda bulunarak, "Samsunlu hemşehrilerimden Samsunspor ürünlerine ilgi göstermelerini bekliyorum" dedi.

Mustafa Demir, beraberinde Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Gündoğdu, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı gezdi. Fuarda gördüğü çocuklarla yakından ilgilenen Mustafa Demir, "İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. Çocukların ve gençlerin kitap fuarına ilgisini görmek bizleri gelecek adına umutlandırdı. Böyle organizasyonların artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsunspor standında çağrı

Çocuklara ünlü çocuk kitapları yazarı Sezen Aksu Taşyürek'in kitaplarını hediye eden Mustafa Demir, Samsunspor standını gezmeyi de ihmal etmedi. Demir, "Samsunumuzun en değerli markasını bu anlamlı fuarda görmek son derece sevindirici. Samsunlu hemşehrilerimden Samsunspor ürünlerine ilgi göstermelerini bekliyorum. Samsunspor'a vereceğimiz her destek, kulübümüzü bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Karadeniz, AK Parti, Samsunspor, Mustafa Demir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

Atletico Madrid Forması Giyen Filipe Luis, Sezon Sonunda Barcelona'ya Transfer Olacak Diego Simeone, Yaptığı Hareket Nedeniyle Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:45:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Demir'den Samsunspor Taraftarına Çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]