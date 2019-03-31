Son Dakika Haberleri: Mustafa Demir Oyunu Kullandı

Mustafa Demir Oyunu Kullandı

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.

Mustafa Demir Oyunu Kullandı, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.

Demir, oy kullanacağı Atakum Recep Tanrıverdi Ortaokulu'na AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser ve teşkilat üyeleriyle birlikte geldi. Önce vatandaşlarla selamlaşan Demir, daha sonra ailesiyle birlikte 1077 numaralı sandığın bulunduğu kata çıktı ve oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın" diyen Demir, "Aday ve bir vatandaş olarak sandıkta oyunumuzu kullandık. Rabb'im hakkımızda hayırlısını nasip etsin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Samsun, AK Parti, Mustafa Demir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:34:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Demir Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]