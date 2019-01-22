Mustafa Demir Yeniden Müsiad Birleşik Krallık Başkanı

MÜSİAD UK'nin Olağan Genel Kurulu'na, UETD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar
, Avrupa
Direktörü Burhan Sağlam, Yurtdışı Teşkilatlanma Üyesi Selim
Sar, Lojistik Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, Londra
Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli, UID İngiltere
Başkanı Erdal Yetimova, Londra Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Karakuş
, MÜSİAD İsviçre
Şubesi Başkanı Şeref Yıldız, Genç
MÜSİAD İngiltere Başkanı Ali Aybakar katıldı.
Üyeler Dr. Ertan Erel, Kurtuluş Sarak, Osman Cinik, Recep Ercan ve Sinan Aydın
da yer aldığı genel kurulda Mustafa Demir
, seçimi kazanarak tekrar başkan oldu. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İbrahim Uyar, Başkan Yardımcılığı'na Burhan Sağlam ve Selim Sar katipliğe getirildi.