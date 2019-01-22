Son Dakika Haberleri: Mustafa Demir Yeniden Müsiad Birleşik Krallık Başkanı

Mustafa Demir Yeniden Müsiad Birleşik Krallık Başkanı

2 saat önce

MÜSİAD UK'nin Olağan Genel Kurulu'na, UETD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Yurtdışı Teşkilatlanma Üyesi Selim Sar, Lojistik Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli, UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova,...

Mustafa Demir Yeniden Müsiad Birleşik Krallık Başkanı, System.String[]
MÜSİAD UK'nin Olağan Genel Kurulu'na, UETD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Yurtdışı Teşkilatlanma Üyesi Selim Sar, Lojistik Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli, UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Londra Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, MÜSİAD İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız, Genç MÜSİAD İngiltere Başkanı Ali Aybakar katıldı.

Üyeler Dr. Ertan Erel, Kurtuluş Sarak, Osman Cinik, Recep Ercan ve Sinan Aydın da yer aldığı genel kurulda Mustafa Demir, seçimi kazanarak tekrar başkan oldu. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İbrahim Uyar, Başkan Yardımcılığı'na Burhan Sağlam ve Selim Sar katipliğe getirildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:55 

Selim, İbrahim Uyar, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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