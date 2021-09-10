Mustafa Denizli: "Altay olarak keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sezon boyunca Altay olarak keyif veren bir futbol izletmek istediklerini söyledi. Denizli, sezon başı transfer döneminde takıma yeni katılan futbolcuların kulübe mali açıdan yük olmadığını ifade etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün bir kripto para şirketi ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizli, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları Konyaspor maçı hazırlıklarının başladığının altını çizerek, "Konyaspor maçının hazırlıkları şu an devam ediyor. Biraz sonra antrenmanla ilgili raporu alacağım. Yarın takımın başında olacağım. Oradan da Konya'ya hareket edeceğiz. Geride kalan 3 haftayı değerlendirecek olursak maç başına kazandığımız 2 puan Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım ve birçoğu da ülkeye yeni gelmiş futbolculardan oluşan bir takım itibariyle başarılı bir grafik sayılır. Bunu daha iyi yapabilir miyiz bunun çalışmalarını yapacağız. O potansiyelimiz var. Onu inşallah geliştiririz. Altay olarak bizi izleyenlere keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Bazı maçlarda belki o çizgiyi yakalayamayabiliriz ama sezon sonunda yüzde 70-80 civarında oynadığı futbolla adından söz ettirecek bir takım oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Transfer politikası mali açıdan kulübe yük olmadı"

Sona eren transfer döneminin 1-2 oyuncu hariç iyi geçtiğini aktaran Mustafa Denizli, şu ifadelere yer verdi:

"1-2 tanesi hariç istediğimiz gibi geçti. 9 tane dışardan futbolcu kardeşimizi aramıza kattık. Bunların maliyetleri Altay'ı hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek şekildedir. En yüksek transferimiz kalecimiz oldu. O kendisine yaptığımız ödemenin kat kat fazlasını herhangi bir transferde bize kazandırır. Diğer arkadaşlarımızın yaş ortalaması zaten 23-24 civarında. Onlar da muhtemelen sezon sonunda isimlerinden çok bahsettirirler. Dolayısıyla harcadığımız 2 aylık süreç final maçından sonra bizim televizyon karşısında Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'dan baktığımız futbolcularla düşüncelerimizde yanılmadığımızı gördük. Bunlar daha da gelişecek. Dolayısıyla transfer politikası mali açıdan kulübe yük getirmedi. Hem de bizim saha içi beklentilerimizi karşılayan transferler oldu."

"Topa sahip olmak bizim için değer ifade etmiyor"

Deneyimli teknik direktör, yeni transferlerin kendisini genel olarak memnun ettiğini belirterek, "Ligde topa en az sahip olan takımlardan bir tanesi Altay ama rakip kaleye en fazla şut atan, ceza sahasına en fazla giren takım. Dolayısıyla bu bizim bir yerde oyun anlayışımızı da gösteriyor. Topa sahip olmak bizim için değer ifade etmiyor. Topa sahip olduğunda ne yapmak istediğin önemli. Yüzde 65 de sahip olsak yaparız, yüzde 35 de olsak yaparız. Zaten ortalamamız yüzde 40 civarı falan olur bu sene" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL