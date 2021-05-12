Mustafa Denizli: "Bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz"

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İstanbulspor'la mücadele edecek olan Altay'da Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz. Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, Altay'ın Türkiye ve İzmir için ne ifade ettiğini futbolseverlerin çok daha iyi bildiğini söyledi.

Takımın bundan sonra yolculuğunun sezon başında konulan Süper Lig hedefine ulaşmak olduğunu ifade eden Denizli, "Bütün camia, yönetim kurulu, teknik kadro ve sporcu kadrosu olarak pazartesi gününden itibaren bu yolculuğa başlıyoruz. Bizim için lig maçları bitti, ikinci etabı oynayacağız. İkinci etap maçları statüsü farklı, rakipleri farklı. Hayatımın büyük bir bölümü bu tarz maçları oynamakla geçti" dedi.

Bugüne kadar aldıkları saha sonuçlarının şu an için bir şey ifade etmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onlardan bugün için kullanmamız gereken bazı kısa da olsa dersler, bölümler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizde önünde 'büyük' kelimesi olan belki de tek camia Altay. Bu kelimenin ifade ettiği yer, Altay'ın bulunduğu yer değil. Bunu yıllarca ben takım kaptanı olarak yaşadım, şimdi inşallah başındaki teknik adam olarak yaşarım. Allah bize o günleri göstersin. Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım. Ama bu çalışma benim için çok farklı. Belki de en önemlisi olacak" diye konuştu.

"Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun"

Yarın Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz. Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun. Başka düşüncemiz yok" dedi.

Denizli, Play-Off'ta Altınordu ile bir 'İzmir finali' olma ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ben futbola başladığımda İzmir'de 5 güzide camianın takımları ligde yer alıyordu. Sadece Altınordu'nun değil, tüm takımların Karşıyaka ve İzmirspor dahil o günleri tekrar yaşaması benim en büyük dileğim. Burada içinde doğup büyüdüğüm, bütün gençliğimin geçtiği Altay'ın yeri çok farklı. Tabii ki onlar da inşallah gelir ama biz farklı hissettirecek, farklı yaşayacak olan bir kişi olarak, Allah inşallah bunu bana yaşatır" ifadelerini kullandı. - İZMİR