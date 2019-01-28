Mustafa Denizli: "Bu Fark Mutlaka Kapanacak"
33 dakika önce
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir karşısında istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ancak açılan puan farkını da kapatacaklarını söyledi.
Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, Medipol Başakşehir
karşısında istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ancak açılan puan farkını da kapatacaklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "3 gün evvel kupa maçının bugün olumsuzluğunu yaşadık. İlk yarıda kendi çizgimizin altında olduk. İkinci yarıda dönüş aradık fakat başaramadık. Son derece pozitif futbol oynayan kaliteli bir takımla mücadele ettik. Ligin ilk yarısında da kaybettiğimiz maçlar oldu. Bunlar bizi koyduğunuz hedeflerin arkasına düşürmez. Bu fark mutlaka kapanacak. Maçın ilk yarısında tahminlerimizin gerisinde pas hatası yaptık. İkinci yarında bunu değiştirmeye çalışan bir takım vardı. 3 oyuncunun kadroda olmaması bir handikaptı. Telafi edilmeyecek kayıplar değil. Mutlaka telafi edeceğiz ve düşündüğümüz sonuçları alacağız" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
Lider Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 ile Geçti
Erzurumspor, Kasımpaşa Forması Giyen Samuel Eduok'la Anlaştı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarlara Müjdeyi Verdi: 3-4 Transfer Daha Yapabiliriz
Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu