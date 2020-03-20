Mustafa Denizli'den 'Evde kal' mesajı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Denizli'den 'Evde kal' mesajı! - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli'den 'Evde kal' mesajı!

6 saat önce

Spor Arena'ya konuşan Denizli; "Hayatından bezdiysen, kendine ve başkalarına kötülük yapmak istiyorsan dışarı çıkarsın.

Mustafa Denizli'den 'Evde kal' mesajı!, System.String[]

Spor Arena'ya konuşan Denizli; "Hayatından bezdiysen, kendine ve başkalarına kötülük yapmak istiyorsan dışarı çıkarsın. Bu sorun aşılacak ama aşılması için gerekli hangi önlemler varsa bulmalısın, ben hayatımda evde oturmaya hiç alışık değilim hele hafta sonları hiç evimde geçmedi ancak bu salgın hafta sonu hafta başı dinlemiyor. Dolayısıyla herkes evde kal çağrısına uymalı 'bana bir şey olmaz' mantığı vardır, hayır! Herkese her şey olur hayatınızda okumadığınız birçok kitap, seyretmediğiniz birçok film vardır. Hiç olmazsa yeni şeyler görmek için bunu evde değerlendirin. Ömür boyu gökyüzünü görmek istiyorsan bir müddet evinin tavanını görmek daha iyidir." sözlerini kullandı.


Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:52 

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