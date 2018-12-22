Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'den Kadroda 2 Değişiklik

Mustafa Denizli'den Kadroda 2 Değişiklik

3 saat önce

Beşiktaş maçında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son lig maçına göre kadroda 2 farklı isme görev verdi.

Mustafa Denizli'den Kadroda 2 Değişiklik, System.String[]
Beşiktaş maçında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son lig maçına göre kadroda 2 farklı isme görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Kasımpaşa kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Teknik Direktör Mustafa Denizli, ilk 11'de iki farklı isme şans verdi. Deneyimli teknik adam, ligin 16. haftasında Atiker Konyaspor'a karşı Eduok ve Tarkan'a görev vermişti. Denizli, siyah-beyazlılar karşısında ise bu futbolcuların yerine Koita ve Pavelka'ya forma şansı tanıdı.

Siyah-beyazlılar karşısında Kasımpaşa'nın ilk 11'inde Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Koita, Trezeguet, Pavelka ve Diagne yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:01 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Denizli, Spor
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