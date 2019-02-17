Mustafa Denizli'den Kadroda 3 Değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray
ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa
'da Teknik Direktör Mustafa Denizli
ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlarken ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Denizli, son maçtan farklı 3 ismi sahaya sürdü. Ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan MKE Ankaragücü
maçına kaleci Ramazan, Tarkan
, Hajradinovic ve Perica ile başlarken, Galatasaray karşılaşmasında ise bu isimlerin yerine kaleci Scuffet, Sadiku, Hajradinovic ve İlhan Depe
'yi sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekip karşısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekilde:
"Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, İlhan, Hajradinovic ve Koita" - İSTANBUL