Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'den Kadroda 3 Değişiklik

Mustafa Denizli'den Kadroda 3 Değişiklik

28 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Mustafa Denizli'den Kadroda 3 Değişiklik, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlarken ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Denizli, son maçtan farklı 3 ismi sahaya sürdü. Ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan MKE Ankaragücü maçına kaleci Ramazan, Tarkan, Hajradinovic ve Perica ile başlarken, Galatasaray karşılaşmasında ise bu isimlerin yerine kaleci Scuffet, Sadiku, Hajradinovic ve İlhan Depe'yi sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekip karşısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekilde:

"Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, İlhan, Hajradinovic ve Koita" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Galatasaray, Mustafa Denizli, Spor
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