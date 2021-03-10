Son dakika! Mustafa Denizli'den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısına cevap - Son Dakika

Son dakika! Mustafa Denizli'den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısına cevap

10.03.2021 19:42
Son dakika! Mustafa Denizli'den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısına cevap, System.String[]

Son dakika haberleri: Teknik Direktör Mustafa Denizli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, "Buranın futboluna katkınız olabilirse bizi çok mutlu eder" çağrısına, "Bir gün öyle bir durum olursa memnuniyetle" şeklinde cevap verdi.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, "Buranın futboluna katkınız olabilirse bizi çok mutlu eder" çağrısına, "Bir gün öyle bir durum olursa memnuniyetle" şeklinde cevap verdi.

D-Smart'ta yayınlanan 'Efsaneler' programının yeni bölümünde Teknik Direktör Mustafa Denizli konuk olacak. Yarın yayınlanacak program öncesi Denizli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'KKTC'de futbola katkıda bulunur musunuz' çağrısına verdiği cevap yayınlandı.

Programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu sözlere yer verdi:

"Türk futbolunun duayenlerindensiniz, yıllardan beri başarılarınızı izliyoruz. KKTC'de de futbola çok meraklı var. Buradaki insanların çoğu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı destekliyorlar. O yüzden sizi yakından izliyoruz. Buranın futboluna da katkınız olabilirse bizi çok mutlu eder, başarılar diliyorum. Türk futbolunun gururusunuz, sizinle gurur duyuyoruz."

Tatar'ın konuşması üzerine açıklamada bulunan Mustafa Denizli, "Cumhurbaşkanına düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Ben Kıbrıs'a yakın bir insanım, rahmetli Denktaş zamanından itibaren. Dolayısıyla böyle bir ortam olursa memnuniyetle... Hatta Kıbrıs vatandaşlık işlemlerim devam ediyor. O dönem Sayın Denktaş'ın davetlisi olarak gitmiştim Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta birçok dostum var. Türkiye'de en yakın arkadaşım oraya ilk feribot seferlerini başlatan insandı. Kıbrıs'ta şu anda çok yakın ilişkiler içinde olduğum insanlar bulunuyor. Bir gün öyle bir durum olursa memnuniyetle. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'Efsaneler Mustafa Denizli Özel' programı 11 Mart Perşembe saat 21.00'de yayınlanacak.

(İHA)

Mustafa Denizli, cumhurbaşkanı, Denizli, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Mustafa Denizli'den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısına cevap - Son Dakika Spor


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