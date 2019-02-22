Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Gelecekten Umutlu - İstanbul

Mustafa Denizli Gelecekten Umutlu - İstanbul

55 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, zor günleri geride bırakarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, zor günleri geride bırakarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Denizli, "Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından kupada Akhisarspor ile daha sonra da ligde Trabzonspor maçlarına çıkacağız. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ligde üst üste alınan yenilgilerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten 69 yaşındaki teknik adam, "Camia olarak bu zor günlerin altından rahatlıkla kalkacağımızı biliyoruz. Düşündüğümüz oyun anlayışımız en kısa sürede geri gelecek. Talihsizlikler yaşadığımız birçok maç oldu. Artık buna son vermek, yeter demek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli, üç maçlık maratonun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmalar, Kasımpaşa'nın ilk yarıda oynadığı oyuna, aldığı sonuçlara dönüşünün müjdecisi olacak. Ben bu takıma, futbolculara, camiaya, her birimine güveniyorum. Bunu mutlaka kıracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:25 Kaynak: AA

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