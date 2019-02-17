Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli: "Gollerde İkinci Yarıda Kırılganlık Gösteriyoruz"

Mustafa Denizli: "Gollerde İkinci Yarıda Kırılganlık Gösteriyoruz"

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Denizli:
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Galatasaray, Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Spor
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