Mustafa Denizli: "Gollerde İkinci Yarıda Kırılganlık Gösteriyoruz"
57 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray
'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa
'da teknik direktör Mustafa Denizli
, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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