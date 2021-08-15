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Mustafa Denizli: "Haklı bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Haklı bir galibiyet aldık"

15.08.2021 00:50
Mustafa Denizli:

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç içerisinde sergilenen oyunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç içerisinde sergilenen oyunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Haklı bir galibiyet aldık" dedi. Takıma katılacak yeni oyuncularla daha iyi bir oyun sergileyebileceklerini belirten Denizli, galip oldukları esnada oyunun birkaç kez geç başladığına dikkat çekerek, "Bizim oradan kazanacağımız 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok. Skor ne olursa olsun çabuk oynamak zorundayız" diyerek özeleştiri de bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Denizli, Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndüğünü ve çok iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Denizli, Türkiye'de yaşanan sel, yangın gibi afetler sebebiyle buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"Haklı bir galibiyet aldık"

Ligin ilk haftasından itibaren heyecan verici bir tabloyla devam ettiğini belirten Denizli, "Altay'ın uzun yıllar sonra Süper Lig'in ilk maçında ortaya koyduğu futbolla aldığı sonuç beni çok mutlu etti. Skordan daha önemlisi takımın çok istekli olması. Rakibine sahanın her yanında uyguladığı baskı ve bu baskı neticesinde kazandığı toplar rakibi hataya zorladı. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte tahminimden daha kısa bir sürede takım görüntüsü verdik. Bu bizim için son derece sevindirici. Bugün aramızda görev yapmayan birkaç tane yeni transferimiz var, onların lisansları yetişmedi. Takım içindeki rekabet müthiş bir şekilde devam edecek. Bu maç geride kaldı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Bu futbolu geliştirmek istiyoruz, bunu da yapabilecek kaliteye ve fizik gücüne sahibiz. Haklı bir galibiyet aldık. Skordan daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Neticede bu çok net bir galibiyet, görev yapan yapmayan bütün futbolcularımı kutluyorum" dedi.

"Bizim oradan kazanacağımız 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok"

Yeni transferlerin oyuna katkı vermesini de değerlendiren Denizli, "Tercihler bugün itibariyle beni de çok mutlu etti. Bu takım 26 Mayıs'ta şampiyonluk yaşadı. Bugün kadromuza katılan futbolcuların tamamını ben 27 Mayıs'tan itibaren izliyorum. Bizim futbol piyasasının bildiği isimdeki futbolcuları transfer etme ihtimalimiz çok zor. Dolayısıyla yaklaşık 2 aya yakın bir süre buralardan takıma futbolcu seçmeye çalıştık. Bunların iki özelliğinin de bir arada olmasına çaba gösterdik. Birincisi, yaş grubu olarak transfer ettiğimiz 8-9 futbolcunun ortalama yaşı 23-24. Bu ileride Altay'ın onlara verdiği değerin çok daha fazla geri dönme şansını oluşturuyor. İyi futbol oynama şansını oluşturuyor. Kısa sürede ortaya koydukları birliktelik ve takım olma görüntüsü beni daha da mutlu ediyor. Önümüzdeki haftalarda bugün aramızda görev yapmayan futbolcuların da katılımıyla büyük bir rekabet devam edecek. Futbolcularımı devamlı bu konuda uyarıyorum. Rekabetin içinde olmalarını istiyorum. Ayrıca saha içinde herkese saygılı olmayı öğrenecekler. Bunu yerine getiriyoruz ama yeteri kadar değil. Bir konu daha var. Galip olduğumuz dakikalarda oyunun birkaç defa geç başlaması beni rahatsız etti. Skor ne olursa olsun, çabuk oynamak zorundayız. Bizim oradan kazanacağımız 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok. Bunu da önümüzdeki haftalarda gidereceğiz. Bu alışkanlıklar bazen kolay kaybedilmeyebiliyor" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Denizli: 'Haklı bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor


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