Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı
9 dakika önce
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.
Kasımpaşa
'nın Trabzonspor
ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli
rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital
'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.
Mustafa Denizli'yi Antalya
Belediye Başkanı Menderes Türel
ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal
Denizli ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
----------------------
Hastaneden detaylar
Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:27 Kaynak: DHA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı
Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı
Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti
11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur