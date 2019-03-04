Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı

Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı

9 dakika önce

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]


Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.

Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. 

Görüntü Dökümü:

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Hastaneden detaylar

Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı

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