SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak - Son Dakika

SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak

12.05.2021 15:27

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü evinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü evinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için. Belki hedeflerin en önemlisi olacak. Bize ve bütün camiamıza şimdiden bu yolculuğun iyi geçmesini diliyorum" dedi.

"Altay tarihini yakından takip edenler, Altay'ın Türkiye ve İzmir için ne ifade ettiğini çok daha iyi bilirler" diyen Mustafa Denizli, "Bunu da en iyi bilenlerden biri benim. Kulübümüzün bundan sonraki yolculuğu inşallah sene başında koyduğu hedefe ulaşmak içindir. Bütün camia, yönetim kurulu, teknik ve sporcu kadrosu olarak pazartesi gününden itibaren bu yolculuğa başlıyoruz. Bizim için lig maçları bitti. İkinci etap oynayacağız. Bu maçların statüsü farklı. Rakipleri farklı olmayan bir etap" yorumunu yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Hayatımın büyük bir bölümü ikili maçları oynamakla geçti çeşitli alanlarda organizasyonlarda. Kulübümde uzun süre görev yaptıktan sonra daha farklı alanlarda hem şehrimi hem kulübümü hem de ülkemi temsil ettim. Bugün için görevim sadece kulübüm ve şehrim için. Ben, ekip arkadaşlarım İzmir için Altay için her türlü çabayı gösteriyoruz. Pazartesi de göstereceğiz. Geriye dönüp baktığımız zaman aldığımız sonuçlar bizim için çok fazla değer ifade etmiyor. Ama onlardan kullanmamız gereken dersler, bölümler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

"ALTAY'IN YERİ BURASI DEĞİL"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ülkemizde önünde büyük kelimesi olan tek camianın Altay olduğunu söyleyerek, "Bu kelimenin ifade ettiği yer Altay'ın bulunduğu yer değil. Bunu yıllarca sporcusu, takım kaptanı olarak yaşadım. Şimdi inşallah başındaki teknik adam olarak yaşarım. Allah bize o günleri göstersin. Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için. Belki hedeflerin en önemlisi olacak. Bize ve bütün camiamıza şimdiden bu yolculuğun iyi geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"ÇİFTE BAYRAM OLSUN"

Yarın Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik patron, "Yarın çok önemli bir gün ülkemiz adına. Yarın bir bayram ama biz bayramı bu yolculuğun sonunda da yaşamak istiyoruz. Başlangıç da bitiş de bayram olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"ALTAY ÇOK FARKLI"

Play-Off yarı finalde bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'nun da yer aldığının hatırlatılması ve olası İzmir finaliyle ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "İzmir'de futbola başladığım zaman 5 güzide camianın takımı Süper Lig'de yer alıyordu. Sadece Altınordu değil tüm takımların İzmirspor, Karşıyaka dahil o günleri tekrar yaşaması benim en büyük dileğim. Ama içinde doğup büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği Altay'ın yeri çok farklı. İnşallah onlar da gelir ama biz farklı hissettirecek kişi olarak bunu Allah inşallah bana yaşatır" dedi.

SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak

Mustafa Denizli, Play Off, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz

Son Dakika Haberleri
16:43 Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:05 İsrail polisi, sağlık ekiplerini darp etti! O anlar saniye saniye görüntülendi
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
15:15 Karagümrük maçının sonunda gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı
15:03 Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti
14:58 Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak         
16:43
Kardeşlerine Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu         
16:26
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak         
16:02
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi         
15:08
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak         
14:11
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti         
11:57
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 16:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement