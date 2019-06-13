Mustafa Denizli, İran'a geri döndü
6 saat önce
Kasımpaşa ile ligin bitimine iki hafta kala yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran ekiplerinden Traktör Sazi'nin başına geçti.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:15 Kaynak: İHA
ile ligin bitimine iki hafta kala yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Denizli
, İran
ekiplerinden Traktör Sazi'nin başına geçti. Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez
Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda yeniden İran'da görev yapacak.
(İHA)
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