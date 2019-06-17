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Mustafa Denizli İran'a gitti

17 dakika önce

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, yeni takımıyla çalışmalara başlamak üzere bu ülkeye gitti.

Mustafa Denizli İran'a gitti, System.String[]
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, yeni takımıyla çalışmalara başlamak üzere bu ülkeye gitti. Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'nın başında bulunan Teknik Direktör Mustafa Denizli, geçtiğimiz günlerde İran ekibi Traktör Sazi ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de İstanbul Havalimanı'ndan Urmiye kentine gitti. Uçuş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, "Daha önce Tahran'daydım, şimdi Tebriz'de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Gidince kısa bir çalışma yapacağız, kamp ve kadro ile ilgili. Aşağı yukarı 40 gün sonra da lig maçları başlıyor. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek" şeklinde konuştu. İran'da kurallar gereği sadece 3 yabancı futbolcu transferi hakkının bulunduğunu ve mevcut durumda da 2 tane yabancının zaten takımın kadrosunda yer aldığını dile getiren Mustafa Denizli, son transfer hakkını bir Türk futbolcudan yana kullanıp kullanamayacağına karar vermediğini söyledi. Denizli, Traktör Sazi yöneticilerinin 3 yıllık bir kontrat önerdiğini ancak kendisinin 1 yıllık sözleşme imzalamanın daha uygun olacağını belirterek bu şekilde anlaşma sağladıklarını dile getirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
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