Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı
Son Dakika Dünya Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı - Son Dakika Dünya

Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı

6 saat önce

Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli İran'ın Traktör Futbol Kulübü'nden ayrıldığını açıkladı.

Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı, System.String[]

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli İran'ın Traktör Futbol Kulübü'nden ülkede kasım ortasından beri devam eden akaryakıt protestoları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.


İran'da dört dönemdir teknik direktörlük yapan Denizli ayrılma sebebinin 'sportif başarısızlık' olmadığını da ifade etti. Teknik adam, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık." fidelerini kullandı.

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Mustafa Denizli, Denizli, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:29 
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