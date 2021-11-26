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Mustafa Denizli: "Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili"

26.11.2021 22:57

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, golsüz berabere kalıp 1 puan almalarında en önemli etkenin kalecileri Mateusz Lis olduğunu ifade etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, golsüz berabere kalıp 1 puan almalarında en önemli etkenin kalecileri Mateusz Lis olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Altay deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu akşam grafikleri ters yönde giden iki ekibin maçını izlediklerini ifade ederek, "Bizim grafiğimiz aşağı doğru, Başakşehir'in ise 5 haftada aldığı harika sonuçlar onları hem psikolojik hem de klasman olarak iyi yerlere taşıdı. Topa az sahip olduk. Esasında topa sahip olmak bizim için önemli değil, oynayarak topa sahip olmak önemli. Kazandığımız her maçta topa daha fazla sahip olamamıştık ama çok etkili oluyorduk. Her şeye rağmen ligin en formda ekibiyle deplasmanda oynayıp 1 puan almak en azından psikolojik olarak bizi olumsuz etkilemeyecek. 2 hafta sonrada takımda yer alamayan futbolcular döndükten sonra sezon başındaki görüntümüze kavuşacağız. Bu akşam Başakşehir oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda en etkili isimdi. Şartlar ne olursa olsun grafiği böyle olan bir takımdan alınan puandan başarı olmasa da iyi. Bu süreçte hafta içinde oynayacağımız kupa maçından sonra bir deplasmandan daha oynayacağız. O deplasmandan sonra normal yolumuzu takip ederiz diye düşünüyorum" dedi.

"BENİM İÇİN GURURLU BİR GÜN"

Alsancak Stadı'na isminin verilmesi ile ilgili soruya cevap veren Denizli, "Bugün hem çok yoruldum hem çok heyecanlıydım hem de çok gururluydum. Tabii benim futbolculuk, teknik adamlık hayatımda tek başıma başarabileceğim bir iş değil bu bir stada adımın verilmesi. En fazla oynayan, en çok gol atan futbolcusuyum ama bunlar yeterli faktörler değil. Altay'dan sonra görev yaptığım camialarda ve milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve kurul üyeleri, yardımcılarım ve milli takımlarda görev yapan futbolcular benim bugün belki bu stadımın ismin verilmesinde en önemli rol oynayan insanlar, onlara müteşekkirim. Hayatta olmayan başkanlara minnetlerimi sunuyorum. Benimle görev yapan futbolcu arkadaşlarıma hangi forma altında olursa olsun bugünlerde pay sahibi. Bugün bu stada başında olduğum, futbola başladığım, 15 yaşımda adım attığım stada ismimim verilmesi benim belki hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü. Bu durum farklı bir şey. Böyle bir günde İstanbul, İzmir arasında mekik dokudum, takımdan uzak kaldım. Son derece gururlu bir gün benim için" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜ BENİ HİÇ MUTLU ETMEDİ"

Başakşehir'den puan almanın yolunun sadece savunma yapmak olmadığını söyleyen Mustafa Denizli, "Bazı şeyleri yan yana koyduğunuz zaman ortaya çıkan durumdan, saha içerisinde psikolojisi çok olumlu olmayan bir ekibe sahibiz. Dolayısıyla benim zaman zaman defansif anlayışla elde ettiğim başarılar var. Bugün asla öyle bir şey düşünmedik. Çok nadir ikili maçlarda senden daha güçlü olan rakiplere karşı düşünebilir. Buna çok fazla müdahale etme şansınız olmuyor. O psikoloji içerisinde yardımlaşmak olmayınca defansif görüntü beni hiç mutlu etmedi. Bu futbolla benim başında olduğum takımın yan yana gelmesi çok ters bir hadise. Bunu düzelteceğiz. Sezon başında bir çok veride en çok hücum yapan takımıydı. Bütün veriler ortada. Bugünkü görüntü beni hiç mutlu etmedi" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol/ İHA)

Mustafa Denizli: Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili
Mustafa Denizli: Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili
Mustafa Denizli: Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili
Mustafa Denizli: Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Denizli: 'Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Denizli: "Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili" - Son Dakika
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