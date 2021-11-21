Mustafa Denizli: "Kötü seriden son derece rahatsızız ama bunu döndüreceğiz" - Son Dakika

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sahalarında aldıkları 3-1'lik Adana Demirspor mağlubiyetinin yaptığı açıklamada son haftalarda yaşanan sakatlıklardan dolayı hayli zorlu bir dönem geçirdiklerini söyledi. Denizli, "Bu kötü seriden son derece rahatsızız. Bunu döndürmek elimizde ve döndüreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadeleyi değerlendirdi.

Denizli, "Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılardan ötürü bir hayli zorluk yaşıyoruz. İçinden yetiştiğim bir camiaya teknik direktör olarak görev yapmak üzüntüyü de sevinci de biraz fazla yaşamamıza neden oluyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra oyunun tamamen döndüğü anda yediğimiz ikinci gol bizi oyundan düşürdü. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz, lige harika başlamıştık. Takımda devamlılığı olan 3 arkadaşımızın yokluğu bizi neredeyse geçen yıl ki kadromuzla oynamaya mahkum ediyor. Bugünleri aşacağız. Önümüzde yaklaşık 10-15 günlük bir süreç var. Arkadaşlarımız döndükten sonra yine sene başındaki görüntüye kavuşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kadar yıllık tecrübeme istinaden bunları söylüyorsam, bu taraftar takımının yanında olduğu müddetçe biz sıkıntılar yaşasak da hiçbir şekilde üzüntülü günler yaşamayacağız. Sıkıntı başka, üzüntü başka şey. Bu kötü seriden son derece rahatsızız. Bunu döndürmek elimizde ve döndüreceğiz. Önümüzde iki tane zorlu deplasman maçı var. Buradan alabildiğimiz kadar puanla dönmeye çalışacağız. Ondan sonra yolumuz daha rahat olacak diye düşünüyorum " dedi.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)