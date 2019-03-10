Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli: "Kötü Seriyi Geride Bıraktık"

Mustafa Denizli: "Kötü Seriyi Geride Bıraktık"

1 saat önce

Göztepe deplasmanından bir puanla dönen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Kötü bir seriyi geride bıraktık" dedi.

Mustafa Denizli:
Göztepe deplasmanından bir puanla dönen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Kötü bir seriyi geride bıraktık" dedi.

Müsabaka sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizli, " Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birine çıktık. Bunu uzun yıllardır hem içeriden hem dışarıdan biliyorum. Kötü bir seriyi geride bıraktık. Geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçıyla geriye dönüş sinyali vermiştik. İkinci yarıda bölüm bölüm iyi işler yaptık. Gol yememek psikolojik olarak önemliydi. Her iki takımın da puana ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Tüm İzmir takımlarını takip ediyorum. Bu şehrin insanı olarak İzmir takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Dolayısıyla hem benim hem de takımım için zor bir deplasmandı. Kazanabilseydik yukarıya tırmanabilecektik. Önümüzde bunun için yeterli sayıda hafta var. Sonuca giden oyunumuzu bir nebze daha geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli: "Kötü Seriyi Geride Bıraktık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]