Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajı verdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var" uyarısında bulunan 71 yaşındaki usta teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçılınmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum her geçen gün, her geçen saat onlar da benim ne istediklerimi anlayacaklar ve hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.