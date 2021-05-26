Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım - Son Dakika

Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım

26.05.2021 23:54

TFF 1. Lig Play-Off karşılaşmasında Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Maçın sonunda açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Denizli, "Büyük Altay'dan Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım, öyle de döndüm. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım" ifadelerini kullandı.

İzmir derbisinde Altınordu'yu devirerek Süper Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Altay'a Büyük Mustafa olarak döndüğünü söyleyen Denizli, "Bütün gençliğim burada geçmiş. Gençliğimi vermişim, o da bana bu kapıları açmış. Bu Altay, önünde Büyük ismi olan belki de tek kulüp. Büyük Altay'dan Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım, öyle de döndüm." dedi.

Mustafa Denizli'nin açıklamalarından satır başları:

"AYAKTA KALMAYA ÇALIŞTIM VE KALDIM"

"Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkan, yöneticiler, teknik ekibim ve futbolcular, geldiğim günden itibaren hep bu günü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Kendi adıma çok zor şartlarda hazırlandığımız maç oldu. Müthiş bir soğuk algınlığı var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım.

"ALTAY LAYIK OLDUĞU YERE GELDİ"

Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce bıraktığımda Altay bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük bir mutluluk herhalde olmaz"

Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım

Mustafa Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım - Son Dakika Spor


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