Mustafa Denizli: Mevcut kadro yetersiz

Süper Lig kulüplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında mevcut kadrolarının yetirsiz olduğunu dile getirdi. Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir transfer döneminde transferlerle bu kadar ilgilendiğini ifade eden Mustafa Denizli, "27 Mayıs'tan bu yana transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta sonuna kadar bunu gerçekleştiririz. Geçen sezonki kadrodan kalan oyuncular sayı olarak baktığın zaman belki yeterli ama sayısal yeterlilik bazı şeyler için yetmiyor" diye konuştu.

Ligin başlamasına 1 aydan az bir süreç kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "O zamana kadar bu transferleri tamamlamak mecburiyetindeyiz ve tamamlayacağız. Ümit ediyorum ki iyi bir takım çıkartırız ama çok zorlandığımızı da söylemek isterim" yorumu yaptı.