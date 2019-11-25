Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı
Son Dakika Spor Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı

6 saat önce

KAYSERİ Birinci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Akkışla Gençlik Spor Kulübü, hafta sonunda yaptığı karşılaşma öncesinde, İran'daki Türklerin simgesi haline gelen Tractor Kulübü'ne dostluk selamı gönderdi.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı, System.String[]

KAYSERİ Birinci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Akkışla Gençlik Spor Kulübü, hafta sonunda yaptığı karşılaşma öncesinde, İran'daki Türklerin simgesi haline gelen Tractor Kulübü'ne dostluk selamı gönderdi.

Hafta sonu yapılan Birinci Amatör Ligi B Grubu maçında, Palas Belediye Spor Takımı ile karşılaşan Akkışla Gençlik Spor Kulübü, Türk teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Tractor Kulübü'ne, maç öncesi yaptığı tezahüratlarla dostluk selamı gönderdi. Akkışla futbol sahasında yapılan maç öncesinde futbolcular, 'Tractor'e selam olsun' yazılı bir pankartla sahaya geldi. Ardından futbolcular, Tractor takımının her maç öncesi sahada yaptığı gibi, Azerbaycanlı şarkıcı Araz Elses'in 'Haray haray men Türkem' sloganının aynısı ile soydaşlarına ses verdi.

Akkışla Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sadık Akşit, yaptıkları selamlama ile Türkiye lehine yaptıkları tezahüratlara kayıtsız kalmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Akşit, "Şuanda burada yapmış olduğumuz etkinlikte, Akkışla'dan, Kayseri'den, Türkiye'den, İran'daki soydaşlarımızı temsil eden Tractor takımına selam ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, Tractor takımının her maç öncesi Türkiye lehine yaptığı tezahüratlara kayıtsız kalmadığımızı ve seslerini duyduğumuzu göstermektir. Bu şekilde ayrıca kendilerine başarı dileklerinde de bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sadık Akşit röportaj

-Tractor takımı için tezahürat görüntüleri

-Maç öncesi idman görüntüleri

-Karşılaşmadan görüntüler


Akkışla, Kayseri, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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