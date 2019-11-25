Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı
Son Dakika Spor Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı

6 saat önce

Hafta sonu yapılan Birinci Amatör Ligi B Grubu maçında, Palas Belediye Spor Takımı ile karşılaşan Akkışla Gençlik Spor Kulübü, Türk teknik adam Mustafa Denizlinin çalıştırdığı, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Tractor Kulübü'ne, maç öncesi yaptığı tezahüratlarla dostluk selamı gönderdi.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı, System.String[]

Hafta sonu yapılan Birinci Amatör Ligi B Grubu maçında, Palas Belediye Spor Takımı ile karşılaşan Akkışla Gençlik Spor Kulübü, Türk teknik adam Mustafa Denizlinin çalıştırdığı, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Tractor Kulübü'ne, maç öncesi yaptığı tezahüratlarla dostluk selamı gönderdi. Akkışla futbol sahasında yapılan maç öncesinde futbolcular, 'Tractore selam olsun' yazılı bir pankartla sahaya geldi. Ardından futbolcular, Tractor takımının her maç öncesi sahada yaptığı gibi, Azerbaycanlı şarkıcı Araz Elsesin 'Haray haray men Türkem' sloganının aynısı ile soydaşlarına ses verdi.


Akkışla Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sadık Akşit, yaptıkları selamlama ile Türkiye lehine yaptıkları tezahüratlara kayıtsız kalmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Akşit, "Şuanda burada yapmış olduğumuz etkinlikte, Akkışladan, Kayseriden, Türkiyeden, İrandaki soydaşlarımızı temsil eden Tractor takımına selam ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, Tractor takımının her maç öncesi Türkiye lehine yaptığı tezahüratlara kayıtsız kalmadığımızı ve seslerini duyduğumuzu göstermektir. Bu şekilde ayrıca kendilerine başarı dileklerinde de bulunmak istiyoruz diye konuştu.

Palas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:31 
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