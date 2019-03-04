Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin Durumu İyi

Mustafa Denizli'nin Durumu İyi

37 dakika önce

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

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Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Mustafa Denizli, Denizli, Spor
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