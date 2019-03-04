Mustafa Denizli'nin Durumu İyi
37 dakika önce
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.
Kasımpaşa
'nın Trabzonspor
ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli
rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital
'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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