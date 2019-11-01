Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor
Son Dakika Dünya Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor

Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor

7 saat önce

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli, şimdi İran'da '35 milyon Türk taraftarlı' Traktör’ü çalıştırıyor. 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tebriz'deki evini euronews Türkçe'nin RÖP programına açtı.

Mustafa Denizli'nin İran'da 4. dönemi: Türkiye'deki futbol ortamı beni tatmin etmiyor, System.String[]

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli, şimdi İran'da '35 milyon Türk taraftarlı' Traktör'ü çalıştırıyor.


69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tebriz'deki evini euronews Türkçe'nin RÖP programına açtı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:08 
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