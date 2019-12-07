Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti
Son Dakika Spor Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti

6 saat önce

İran ekiplerinden Tractor Sazi, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti, System.String[]

İran ekiplerinden Tractor Sazi, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.


İran'ın Tractor Sazi takımında teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Denizli ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.


İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı. - İSTANBUL

Mustafa Denizli, Denizli, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı
Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]