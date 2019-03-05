Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu

Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu

56 dakika önce

Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Trabzonspor müsabakasının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu, System.String[]
Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Trabzonspor müsabakasının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Mustafa Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Kasımpaşa: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu İyi

Rakiplerini Jiletlediği İddia Edilen Futbolcu, Amedspor'da Kadro Dışı Fenerbahçe, Skrtel'in Yerini Mısırlı Stoper Hegazy'le Doldurmak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:20:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]