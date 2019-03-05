Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

1 saat önce

Kasımpaşa Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkmayan ve hastaneye giden Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama, System.String[]
Kasımpaşa Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkmayan ve hastaneye giden Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkmayan ve kontrol amaçlı hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık durumu hakkında lacivert-beyazlı kulüp bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adımın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilk antrenmanda takımın başında yer alacağını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

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