Mustafa Denizli'nin şampiyonluk favorisi: Başakşehir - Son Dakika

Mustafa Denizli'nin şampiyonluk favorisi: Başakşehir

Son olarak İran'ın Traktör Şazi takımını çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Mustafa Denizli'nin şampiyonluk favorisi: Başakşehir, System.String[]

Son olarak İran'ın Traktör Şazi takımını çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. "Bu ortamda en fazla avantajlı görünen tek takım, Başakşehir. Bu, şartlar gereği..." diyen usta teknik adam, "Başakşehir, 40-50 bin taraftarla, iç saha maçlarını, rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor gibi oynayan bir takım değil. Onlarda çok fazla Galatasaray, Trabzonspor kadar yapacağı etki olmaz. Bu tabii ki bir varsayım ne olacağını bilemezsin. 73 puana ulaşacak takım şampiyonluğu garantiler" ifadelerini kullandı.

'HEP YARIŞILDI'

Başarılı çalıştırıcı yabancı sınırı konusunda ise görüşlerini şöyle dile getirdi: "Futbol bir açık pazar, bir yarışma pazarı. Yani yerli ile yabancının yarışması çok güzel bir şey. Teknik adamlar yıllarca yarışmadı mı? Bu ülkede yüzde 60'ı, yüzde 70'i yabancı teknik adamların olduğu sezonlar oynandı. Türk teknik adamlar bu yarışın içine girdi.

'NET RAKAM OLMALI'

Yarıştılar camiaların ve ülkenin güvenini kazandılar, görev yapmaya başladılar. Önceden böyle bir düşünce yoktu, bu kırıldı. Futbolcuda da kırılabilir. Yabancı limiti koyulacaksa da bunun net bir rakam olması gerekir. 3+1 geldi, 4+2 geldi... Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla bir zekası yoktur, orada bir eksiklik vardır."

YABANCIDA ARTILI SİSTEM SAÇMA

"Yabancı futbolcu sınırlamasında artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı yabancı? Net rakam; 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1... Hadi ya, hesap tutacaksın oyunun içinde veya 5+2. Böyle saçmalık olur mu? Artı çok saçma sistemdi zamanında yapıldı. Bundan sonra düşünen de aklının ucundan dahi geçirmesin."

Mustafa Denizli, Başakşehir, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:54 

Son Dakika Spor Mustafa Denizli'nin şampiyonluk favorisi: Başakşehir - Son Dakika Spor
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