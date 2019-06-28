Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak
Son Dakika Spor Haber

Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak

2 saat önce

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak, System.String[]
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

İran takımlarından Traktör Sazi'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum'da yapma kararı aldı. 69 yaşındaki çalıştırıcının, Traktör Sazi ile 4 Temmuz'da Erzurum'a gelerek 15 günlük bir kamp süreci geçirmesi bekleniyor.

Erzurum özellikle yüksek rakımda kamp yapmak isteyen takımlar tarafından tercih ediliyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
İran, Denizli, Erzurum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmalanan traktör fabrikasında sopalı nöbet! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Mahmut Tekdemir'den Başakşehir'e: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum TFF'den tarihi karar! Yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı yürürlükte

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:11:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]