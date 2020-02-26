Mustafa Denizli: O haberi aldığımda dizlerimin bağı çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Denizli: O haberi aldığımda dizlerimin bağı çözüldü - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli: O haberi aldığımda dizlerimin bağı çözüldü

6 saat önce

Mustafa Denizli, Nursal Bilgin'i şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da göreve başladığımda tesislerde bir centilmen ile karşılaştım. 50 yıllık futbol hayatımda sporcu ve teknik adam olarak birçok insan ile tanıştım.

Mustafa Denizli: O haberi aldığımda dizlerimin bağı çözüldü, System.String[]

Mustafa Denizli, Nursal Bilgin'i şu sözlerle anlattı:


"Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da göreve başladığımda tesislerde bir centilmen ile karşılaştım. 50 yıllık futbol hayatımda sporcu ve teknik adam olarak birçok insan ile tanıştım. Nursal gibi centilmen, saygılı ve herkesin her derdini dert edinen, kulübün ona verdiği görevleri layıkıyla yerine getiren, böyle bir altın kalpli insanla çalışma arkadaşı olarak, yani aynı ekibin içinde biri olarak çok az insanla çalıştım. Bende inanılmaz olumlu izler bıraktı, ailesini tanıma fırsatı buldum, çocukları çocuklarım gibi oldu.


BiR ANDA DÜNYAM DEĞiŞTi Dolayısıyla televizyon başında maçı izlerken aklım yerimden çıktı. Bir vatandaşımız, bir futbolsever böyle bir olay yaşıyor diye. Ama sonradan onun Nursal Bilgin olduğunu öğrenince dizlerimin bağı çözüldü, bir anda bütün dünyam değişti.


KEŞKE HERKES TANISAYDI


Spor dünyası belki kendisini mütevaziliğinden ötürü çok fazla tanıma ve hakkında bilgi sahibi olamadı. Ama ben yakinen tanıdığım için gerçek manada ailemden birini kaybetmiş gibi duygular içindeyim. Hem Kasımpaşa camiasının hem çalışma arkadaşlarının hem de hepimizin başı sağ olsun. Keşke daha fazla sayıda futbol çevresi onu tanıma fırsatı bulsaydı, nasıl bir değer olduğunu yakından anlayabilirdi.


DUYGULARIM ÇOK FARKLI


Herkesinüzüntüsünü hele hele onunla çalışanların üzüntülerinin çok derin olduğunu biliyorum. Ama benim hissettiklerim çok farklı. Tabii herkes kendi hislerini düşünebilir. Ama ben bunu kamuoyu ile paylaşmayı bir zorunluluk olarak hissettim ve bu satırları insanlarımızla paylaşmak istedim. MEKANIN CENNET OLSUN · GeRçeK manada mekanı cennet olsun dediğimiz insanlar vardır. Nursal herhalde bunun en fazla hak eden insanlardan biriydi. Gerçekten mekanı cennet olsun. ben hayatım boyu, yaşadığım müddetçe onu hep böyle anacağım, hep böyle hatırlayacağım hep böyle anlatacağım. Onu tanımak onunla çalışmak benim için hakikaten, gerçek manada bir şanstı. Bunu paylaşmak istedim."

Mustafa Denizli, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 
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