Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Rahatsızlandı

Mustafa Denizli Rahatsızlandı

1 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.

Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı.

Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

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