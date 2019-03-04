Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Rahatsızlık Geçirdi

Mustafa Denizli Rahatsızlık Geçirdi

1 saat önce

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Mustafa Denizli Rahatsızlık Geçirdi, System.String[]
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:17 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Mustafa Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Maçının Devre Arasında Hastaneye Kaldırılan Mustafa Denizli: Biraz Tansiyonum Çıktı, Gayet İyiyim Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı

Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi "Kendisine Bakmıyor" Eleştirilerine Neymar'dan Cevap: İstersem Partiye Giderim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 22:44:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Rahatsızlık Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]