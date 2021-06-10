Mustafa Denizli: Şartlar oluşursa kalırım

18 yıl formasını giydiği Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini dile getirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na durumu anlatacağını dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, "Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. 'Hocam problem değil' derse bu hizmete devam edeceğiz. Nisan ayının 26'sında final maçı oynadık, 27'sinden itibaren özellikle yurtdışından Altay için olabilecek, Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Amerika ve çeşitli liglerinden bir sürü futbolcuyu takip ediyorum" dedi.

Transfer çalışmalarında futbolcunun Altay'a hizmet edebilecek olmasına dikkat ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, " İzmir'e ve bu lige uyum sağlayabilecek isimler olmalı. Bu kriterler çok önemli. Yeterli maddi olanak var mı bakacağız. Bu kadronun ciddi bir takviyeye ihtiyacı var. Altay'ın bir daha bu 18 yıl yaşadığı ızdıraplı günleri yaşamaması lazım. Şartları en ekonomik ve verimli şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu sağlanırsa onların başında her zaman olurum ben, hiç problem değil" diye konuştu.