Mustafa Denizli: "Seri Devam Etti. İlk Yarıdaki İyi Serinin Tam Tersini Yaşıyoruz"
1 saat önce
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi.
- Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
'nin açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray
'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:47 Kaynak: AA
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