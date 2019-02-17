Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli: "Seri Devam Etti. İlk Yarıdaki İyi Serinin Tam Tersini Yaşıyoruz"

Mustafa Denizli: "Seri Devam Etti. İlk Yarıdaki İyi Serinin Tam Tersini Yaşıyoruz"

1 saat önce

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi.

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem yaşadıklarını söyledi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Spor
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