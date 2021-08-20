Üye Girişi
Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde - Son Dakika

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

20.08.2021 09:38
Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde, System.String[]

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
1987-1988Galatasaray382792863590
1988-1989Galatasaray362097763169
1990-1991Galatasaray301974633164
1991-1992Galatasaray301938543560
1994-1995Kocaelispor3412814576044
1995-1996Kocaelispor3416117614359
1996-1997Kocaelispor843111715
2000-2001Fenerbahçe342446823976
2001-2002Fenerbahçe171115361934
2008-2009Beşiktaş281765492657
2009-2010Beşiktaş3418106472564
2015-2016Galatasaray11434181615
2018-2019Kasımpaşa257513364426
2020-2021Altay1100303

TOPLAM360 199 79 82 679 411 676

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı 10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var 10:32 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü 10:16 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
10:08 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:42 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı         
10:52
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı         
10:20
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı         
10:09
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 10:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement